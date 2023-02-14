تحدث فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، عن تألق نجله سيف مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية، وذلك بعد رحيل اللاعب إمام عاشور إلى الدوري الدنماركي.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: «سيف منتمي ويحب الزمالك، لأنه تربى في النادي منذ الصغر وهو مشجع قبل أن يكون لاعبًا، لذلك فهو يمتلك الغيرة على القميص والحماس الكافي للتألق».

وأضاف: «أتفق مع فيريرا في وجهة نظره بشأن سيف، فهو مازال يحتاج إلى القيام بالأدوار الدفاعية التي تتوافق مع مركز 8، فهو ليس صانع ألعاب في المركز 10».

وأوضح جعفر: «إمام عاشور كان اللاعب الوحيد في مصر الذي يمتاز بالجرأة وهو يركض بالكرة، ويمتلك أيضًا خيار التسديد، وأعتقد أن سيف قادر على القيام بنفس تلك الأدوار».

وتابع: «سيف قادر على الاحتفاظ بالكرة، وهي ميزة لا توجد في معظم اللاعبين المصريين، فهو يشبه رمضان صبحي من خلال الجري السريع بالكرة، مع تغيير اتجاهه بمهارة».

وواصل جعفر: «سيف طلب من إدارة الزمالك الخروج مُعارا في الموسم الماضي، وذلك من أجل الحصول على فرصة للمشاركة، ولكن مدرب الفريق باتريس كارتيرون رفض رحيله».

وأتم: «عقد سيف مع الزمالك سينتهي يوم 30 يونيو القادم، أي في نهاية الموسم الجاري».