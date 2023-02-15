قال أورهان تتار المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، إنَّ البلاد تعرضت لـ3858 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر، الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ العديد من المواطنين يريدون معرفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم المنكوبة، متابعا: "نأمل الانتهاء من تبعات كارثة الزلزال التي أصابت البلاد في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أنه يمكن الشعور بهزة ارتدادية كل 10 دقائق، مؤكدا أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية سعت لمعالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين، خصوصًا الأطفال والسيدات من خلال إرسال فرق وأطباء نفسيين ومدرسين مرشدين لإعادة تأهيل هؤلاء المواطنين.

وأكد أن وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة في نقل الأخبار بشكل دائم ومستمر، لافتًا إلى أن الجميع يرغب في مساعدة تركيا ورفع أطنان الركام داخل الأماكن المنكوبة وتنفيذ خطط إعمارها من جديد.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.