تشميع 5 محلات تجارية خلال حملة مكبرة في قنا

شن مجلس مدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة مرافق وإشغالات مكبرة، استهدفت جميع التعديات على الطرق الرئيسية، أسفرت عن إزالة 150 حالة إزالة إدارية و94 مضبوطات وتشميع 5 محال تجارية لإدارتهم دون ترخيص.

وقال أشرف أنور رئيس مجلس مدينة قنا، إن الحملة جاءت للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والإشغالات والتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالإجراءات القانونية، لافتا إلى المتابعة المستمرة للقضاء على التعديات أولا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن الحملة نفذت 150 قرار إزالة إدارية، و94 مضبوطات، بالإضافة إلى تشميع 5 محلات تجارية لإدارتهم دون ترخيص، مشيرا إلى اجتماعه مع الباعة الجائلين لإخلاء الشوارع الرئيسية وتوفير أماكن بديلة لهم.