أكاديمي أمريكي: «إيباك» تدعم مخربي الديمقراطية في الولايات المتحدة وإسرائيل

اتهم الأكاديمي اليهودي الأمريكي باول سكام، لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، بدعم "مخربي الديمقراطية" في الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرا إلى أنها تطالب أيضا اليهود الأمريكيين بالتخلي عن ضمائرهم.

جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، ردا على انتقادات لاذعة وجهها الخبيران الأمنييان الإسرائيليان، داني أيالون وتشاك فريليش، إلى منظمة "جي ستريت" اليهودية الأمريكية، التي تهدف لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، حيث اعتبرا أنها تشكل خطرا على إسرائيل، بينما أشادا بـ"إيباك" ودورها في تأمين الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال سكام، وهو رئيس منظمة شركاء من أجل إسرائيل التقدمية، إن منظمته تعمل بشكل وثيق مع "جي ستريت" ضمن شبكة منظمات إسرائيل التقدمية، التي تتألف من أكثر من 12 منظمة يهودية أمريكية مؤيدة لإسرائيل وللسلام، لافتا إلى أن موقف تلك المنظمات من السلام يتطلب اتخاذ مواقف عامة تنتقد عديد من السياسات الإسرائيلية، ولا سيما استمرار الاحتلال.

واعتبر سكام أن "حجج" فريليش وأيالون، "معيبة للغاية"، وتسيء فهم العلاقة بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنهما بدأ بالتأكيد المعتاد التقليدي على أن "المكان الوحيد لتغيير سياسات إسرائيل هو إسرائيل"، وهو مبدأ غير صحيح.

وتابع أن اليهود الأمريكيين الذين يهتمون بالشأن الإسرائيلي يتأثرون بسياسات إسرائيل كيهود وأمريكيين، واستطرد قائلا: "كيهود، نهتم بشدة بمستقبل إسرائيل، ولن نشارك في مستقبلها إذا لم نؤمن بالحاجة إلى إسرائيل آمنة وديمقراطية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "من حقنا أن نعبر عن أنفسنا بشأن سياسات إسرائيل بكل الطرق القانونية والأخلاقية، وبالتنسيق والتعاون مع شركائنا الإسرائيليين".

ومضى قائلا: "نحن أيضًا مواطنون أمريكيون، والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل هي عامل جيوسياسي رئيسي، وباتت في السنوات الأخيرة، قضية سياسية محلية خبيثة"، على حد تعبيره.

ونوه إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين (أي المواطنين الأمريكيين) يدعمون الجيش الإسرائيلي بما لا يقل عن 3.8 مليار دولار سنويا، فضلا عن تقديم واشنطن دعم سياسي ودبلوماسي لا غنى عنه لتل أبيب، مؤكدا أنه من هذا المنطلق "يحق لنا بصفتنا أمريكيين أن نقول كيف يجب أن يكون الدعم الأمريكي لتل أبيب، سواء ماليًا أو غير ذلك من أشكال الدعم".

وأبدى دهشته من اعتقاد فريليش وأيالون بأنه اليهود الأمريكيين، ليس لديهم أي حق أخلاقي في التعبير عن أنفسهم، حتى عندما تكون سياسات الحكومة الإسرائيلية كارثية".

وتابع أنهما يزعمان أننا يجب أن نغمض أعيننا عما نعرف أنه صحيح وأن ندعم إيباك، حتى عندما تلقى نفوذها المالي الضخم وراء مرشحين يدعمون اقتحام الكابيتول وإنكار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهزيمته في انتخابات عام 2020، ويدعمون أيضًا أخطر القوى اليمينية في إسرائيل".

وأشار سكام، وهو أيضا مدير معهد جيلدنهورن للدراسات الإسرائيلية في جامعة ولاية ماريلاند، إلى رفض عدد كبير من اليهود الأمريكيين للدعم غير المشروط لسياسات إسرائيل، بما في ذلك الاحتلال الأبدي، محذرا من أن دعم قوى اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وإسرائيل يشكل خطرا على الديمقراطية.

وقال سكام إن "كل من إيباك وفريليش وأيالون يطالبون اليهود الأمريكيين بالتخلي عن ضمائرهم وقيمهم"، كما يشككون في ما إذا كانت "جي ستريت" التي تمتلك مؤيديين بالآلاف "يمكن اعتبارها حقا منظمة مؤيدة لإسرائيل".

وشدد على أنه من المستحيل حاليا على مؤيدي إسرائيل تجاهل قضية الديمقراطية، في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن يعارض اليهود الأمريكيون كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنفس القوة التي يعارضون بها ترامب".

وتابع: "ندرك، بالطبع، أن هناك قوى معادية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة وحول العالم، لكننا لا نستطيع أن نغمض أعيننا أمام القوى الخطيرة داخل إسرائيل أيضا".

واعتبر أنه على اليهود الأمريكيين واجب الحفاظ على ما أسماه "مصلحة إسرائيل"، وليس تقويض الديمقراطية من خلال الدعم الأعمى لحكومة إسرائيلية لا يؤمنون بمبادئها الأساسية، في إشارة إلى الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.