يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "جدوى الانضمام لمعاهدة مراكش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية"، التي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



يدير الندوة: محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب- عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، ويشارك فيها وفقا للترتيب الألفبائي: الدكتور أنور مُغيث أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة جامعة حلوان مقرر لجنة الترجمة، ورنا أبو الأنوار المشرف على إدارة حقوق الملكية الفكرية والتعاون الدولى بالمركز القومي للترجمة (سابقًا)، والدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتورة فاطمة الزهراء محمد استشاري التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة الأمريكية، ومحمد حسن الزياتي رئيس مجلس إدارة دار الكتاب الملموس.



تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



كما يعاد بث الندوة على صفحة أمانة المؤتمرات على الفيس بوك واليوتيوب من خلال الرابطين التاليين:

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/



https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA