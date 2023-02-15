الجزائر تؤكد دعمها التام للرئيس السيسي في قيادة النيباد نحو المزيد من الإنجازات

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ترحيب بلاده بتزكية رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، على رأس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد"، مجدداً له دعم الجزائر التام في الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة (النيباد) نحو تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في القمة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد"، التي تم تنظيمها عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد "فيديو كونفرانس".

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن أعمال هذه القمة تركزت حول تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف التنموية للأجندة القارية 2063، وكذلك أولويات المرحلة الراهنة، لاسيما السبل الكفيلة بتمكين الدول الإفريقية من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأزمة الحادة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال هذه القمة، أكد لعمامرة على الأولوية التي يوليها الرئيس الجزائري لتنمية اقتصاد بلاده، وتعزيز التكامل الاقتصادي إقليمياً وقارياً، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس الجزائري على الصعيد الوطني، وإلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لتعزيز مساهمتها في تجسيد أهداف وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي "النيباد"، عبر الدفع بمشاريعها التنموية والهيكلية ذات البعد القاري.

وبحسب البيان، نقل لعمامرة تحيات وإشادة الرئيس الجزائري بالرئيس الرواندي بول كاجامي على "إدارته الحكيمة ورئاسته المتميزة لأعمال اللجنة التوجيهية خلال الفترة المنصرمة، ورحب في ذات السياق "بتزكية رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبد الفتاح السيسي، لخلافته على رأس هذه الآلية القارية المهمة مجدداً له دعم الجزائر التام في الاضطلاع بمهامه وقيادة وكالة النيباد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم مصالح دول وشعوب القارة".