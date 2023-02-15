أحمد حلمي ينتهي من الاستعدادات النهائية لعرض مسرحية ميمو

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انتهى الفنان أحمد حلمي من البروفات والاستعدادات النهائية لمسرحية "ميمو" التي يعود بها إلى أبوالفنون بعد غياب طويل.

وينطلق عرض المسرحية الإثنين المقبل في الرياض لأول مرة وتستمر العروض لمدة 10 أيام وسط توقعات بنجاح كبير حيث نفدت أغلب تذاكر العروض بمجرد الإعلان عنها.

المسرحية الكوميدية تدور حول مسعود الفاشل والمهمش من أسرته والذي يلعب دوره الفنان أحمد حلمي، وفي لحظة يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

ويشارك في البطولة هنا الزاهد، محمد رضوان، هنا شيحة، وحمدي المرغني.

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، أول بوستر للفنان أحمد حلمي من مسرحية "ميمو"، قبل أيام في إطار الترويج للعرض.