شوارتزمان: أرتكب المزيد من الأخطاء عندما أشعر بالأمان

أقر لاعب التنس الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بأنه لم يعد يتمتع حاليا ب"نفس الثقة" التي كان عليها في السابق، مشيرا إلى أن عدم الثقة تؤثر عليه بالسلب وتنعكس على نتائجه.

وصرح المصنف 32 عالميا حاليا في رابطة التنس للمحترفين، قبل مواجهة الإسباني بيرنابي ثاباتا (74) في ثمن نهائي الأرجنتين المفتوحة المقامة على الملاعب الترابية "يمكن أن تسير المباراة بشكل جيد وأن أشعر فيها بالراحة، لكني لم أعد أشعر بالثقة التي كنت عليها في السابق عندما أكون متعادلا بأربعة أشواط لمثلها أو في التاي بريك (شوط كسر التعادل)".

وأضاف "ارتكب أخطاء عندما أشعر بمزيد من الأمان وهذا يولد عدم الثقة، لأنه أثناء اللعب أكون بحاجة لهذه الثقة لأنني لم أعد أعلم إذا كنت سأفوز بالنقطة التالية في لعبة أو لعبتين، لم أكن أفعل هذا أبدا في السابق".

وفي الأسبوع الماضي أقصي شوارتزمان في مستهل مشواره ببطولة كوردوبا الأرجنتينية، التي كان مرشحا فيها للقب، بسقوطه أمام مواطنه مانويل سيروندولو (114) بمجموعتين دون رد 7-6 (8-6) و6-1، وهي الهزيمة التي عزاها إلى "الأخطاء السهلة" التي ارتكبها.

وأوضح "في الوقت الذي كنت ألعب فيه أفضل بعض الشيء كنت ارتكب أخطاء سهلة. وهذه أمور تثير القلق وتجعل مستواي الحقيقي لا يظهر".