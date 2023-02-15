ستولتنبرج: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل «مظلة» الناتو

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن بولندا تلعب دورا مهما في تقديم الدعم العسكري لكييف، بفضل "المظلة الأمنية" لحلف الناتو.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء في بروكسل: "يجب علينا توفير الأسلحة والذخيرة بسرعة لأوكرانيا.. تلعب بولندا دورًا مهمًا في هذا (في الدعم العسكري لأوكرانيا) بما في ذلك توفير المعدات العسكرية وتوفير التدريب وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية. تسمح مظلة الناتو الأمنية لبولندا للعب دور حيوي".

من جهته، صرح الرئيس البولندي أندريه أن دول الناتو تريد نقل الدبابات إلى أوكرانيا بكميات كافية لتشكيل عدة ألوية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال: "كجزء من أعمال الحلفاء، نورد الدبابات لأوكرانيا. هذه دبابات من بريطانيا وكندا وبولندا ودبابات وبنية تحتية إضافية من ألمانيا".

وأضاف: "نريد أن نجمع على الأقل لواء دبابات لأوكرانيا. ونأمل أن نتمكن من تشكيل عدة ألوية".