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رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، حالة الطوارئ؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار العزيزة التي تشهدها مراكز المحافظة.

وأصدر المهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، تعليماته برفع حالة الطوارئ للحالة القصوى؛ للسيطرة على تجمعات المياه فور توقف سقوط الأمطار.

ومن جهته، وجه المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع شمال سيناء، بانتشار المعدات طبقا لخطة التمركز والانتشار الموضوعة، وتم السيطرة على تجمعات المياه بمدينتي العريش والشيخ زويد.

جدير بالذكر أن موجة أمطار غزيرة تشهدها مراكز شمال سيناء لليوم الثالث مصحوبة بانخفاض حاد في درجات الحرارة.