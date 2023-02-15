منتخب جامعة المنوفية يفوز على بورسعيد بهدف دون رد في الدورة الرياضية للجامعات

فاز فريق منتخب جامعة المنوفية لكرة القدم، على منتخب بورسعيد، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا.

وسجل هدف الفوز لجامعة المنوفية، اللاعب أدهم زايد من تمريرة زميله حسن عمار، في الدقيقة ٨٢ من زمن المباراة.

وضمت قائمة الفريق: "محمد فتحي، وأحمد الشرقاوي، ويوسف صالح، ومحمود عصر، وأحمد الصعيدي، ومحمد وائل، وحسام عباس، ومروان هيثم، وحسن عمار، ومصيلحي سويلم، وعبدالله ياسر، ويوسف الكرنيب، ويوسف محمود، ونبوي محمد، وحازم حمدي، وأدهم زايد، وزياد تمراز، ويوسف العراقي".

ويقود فريق جامعة المنوفية، جهازا فنيا مكونا من الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي، والكابتن وصال القط، والكابتن عمار ذو الفقار، والكابتن خالد طلبة، والكابتن علي السيد مشرف الفريق.

وسبق لجامعة المنوفية، التعادل في الجولة السابقة أمام فريق جامعة قناة السويس دون أهداف باستاد جامعة المنوفية، وبذلك يرتفع رصيد جامعة المنوفية إلى ٤ نقاط.

ومن المقرر أن تستضيف جامعة المنوفية، فريق جامعة الزقازيق يوم الأربعاء ٢٢ فبراير الحالي بالجولة الثالثة، ثم يحل فريق جامعة المنوفية ضيفا على نظيره فريق جامعة المنصورة يوم الاثنين ٢٧ فبراير.

وتشهد الجولة الخامسة، مباراة جامعة المنوفية مع جامعة طنطا يوم الثلاثاء ٧ مارس بالمنوفية، وفي الجولة السادسة مع منتخب بني سويف بالصعيد يوم الخميس ١٥ مارس، وفي الختام يلتقي فريق جامعة المنوفية نظيره فريق الأكاديمية العربية يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس.