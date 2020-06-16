لافروف: الغرب يشن حربا شاملة ضد روسيا لجعلها دولة مارقة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بأنها تشن حربا هجينة شاملة ضد روسيا لتطويقها بـ "حصار صحي" وجعلها "دولة مارقة".

وقال لافروف -في كلمة له اليوم الأربعاء أمام البرلمان الروسي- "إن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تشن حربا هجينة شاملة ضدنا والتي تم إعدادها لسنوات عديدة باستخدام المتطرفين الأوكرانيين ككبش مدمر"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الغرب لا يخفي أهدافه، وقال "إن الأمر لا يقتصر فقط على هزيمة روسيا في ساحة المعركة وتدمير الاقتصاد الروسي، ولكن أيضا لتطويقنا بحزام صحي (وقائي) لتحويلنا إلى دولة مارقة".

وأضاف لافروف "إن نطاق الأدوات التي يستخدمها الغرب لتحقيق أهدافه واسع، بداية من الدعم العسكري المباشر للنازيين الجدد والذي دعا إليه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس بشكل مباشر، والذي أكد الحاجة إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة دقيقة وتدريب الأفراد لضمان نجاح عمليات الهجوم المضاد الجديدة لنظام كييف".