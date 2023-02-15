السيسي يؤكد الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني في جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة موسيس كوريا، الذي سلّم رسالة خطية الرئيس من الرئيس الكيني ويليام روتو، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرسالة تضمنت أيضاً طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)، لاسيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام ٢٠١٥، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها.