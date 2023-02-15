قال مستشار الأمور الأسرية في محاكم دبي الدكتور عارف الشيخ، إنه يعتز بالعلاقات التي تجمع مصر والإمارات، موضحا أنه درس في مصر وأحد خريجي جامعة الأزهر.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن العلاقات بين مصر والإمارات قديمة، ذاكرا أنها تتخذ منحًا آخر أفضل وأحسن، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الدولتين تتقاربان من بعضهما بصورة أكبر، معربًا عن تقديره لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحوارات التفاعلية بالقمة العالمية للحكومات، والتي بدأت فعالياتها في دبي، يوم الاثنين الماضي.

وذكر أنه كتب قصيدة اليوم، امتدح فيها مشاركة الرئيس السيسي بالقمة، ملقيًا بعض أبياتها:

رأيت قيامة قامت على حشد من الأمم

قضايا عدة طرحت على يد كل محترم

رأيت الناس ألوانًا ذوي علم ذوي فهم

ونجم القمة السيسي أتى من بلدة الهرم

تحدث عن تجاربه بخفة ظله ودمه

وأشار إلى أنه لم يلتقي الرئيس السيسي بصورة شخصية، بل كتب القصيدة أثناء مشاركته ضمن فعاليات القمة، متمنيًا أن تصل تلك القصيدة للرئيس السيسي، من خلال منصة «القاهرة الإخبارية».

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال حوارات تفاعلية في القمة العالمية للحكومات، التجربة المصرية في التنمية خلال السنوات الماضية، ومن بينها التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، والتحديات التي تواجهها مصر ودول العالم جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأجرى الرئيس السيسي أنشطة مكثفة خلال القمة، من بينها المشاركة في عدد من الموائد المستديرة واللقاءات مع مجتمعات الأعمال، والقطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى.