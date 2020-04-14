ريكاردو : الأفضل لنا مواجهة الزمالك في السودان

قال البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب المريخ السوداني، إن مواجهة الزمالك في بطولة افريقيا ستكون قوية ونستعد للمباراة بشكل قوي لكن ليس أفضل اختيار لنا اللعب فب ليبيا ونفضل لعب المباريات في السودان .

وأكد المدير الفني لنادي المريخ السوداني في تصريحات تليفزيونية: " واجهة الزمالك من قبل لكنها المرة الأولى التي أواجه فيها البرتغالي فيريرا المدير الفني للابيض ، لكنه مدرب كبير ولديه خبرة في البطولة الأفريقية ولديه لاعبين على أعلى مستوى ونتطلع لهذه المباراة ومتابع الفريق منذ فترة وأعلم ما يمر به الفريق لكن نسعى لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز ".

وتابع: "ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي مدرب كفء وصديق جيد جدا ومدرب كبير ولديه القدرة على تقديم الأفضل للفراعنة خلال الفترة القادمة " .