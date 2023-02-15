الفاو تصدر لأول مرة بحثا عن الكربون في التربة

أفاد بحث تحليلي، صادر أمس الثلاثاء، من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، لأول مرة عن التربة والكربون بها، أن التربة يمكن أن تستخدم لتكون مصدرًا للكربون ووسيلة لاحتجازه، والعديد من المراعي التي تحتوي على 20% من الكربون، تعاني الخسائر جراء الأنشطة البشرية مثل الرعي المكثف للماشية، والزراعة، واستخدامات الأراضي الأخرى.

وأوضح أن تحسين ممارسات الإدارة في الأراضي العشبية، المساحات الكبيرة المغطاة بالأعشاب، وخاصة المستخدمة في رعي الحيوانات، يؤدي إلى تعزيز قدرة التربة كأحواض للكربون، ومساعدة البلدان على تحقيق أهدافها المناخية.

وتحتوي التربة حاليا على أعلى كميات من الكربون بعد المحيطات، ما يجعلها تلعب دورا مهما في تغير المناخ.

ووجد البحث أنه في طبقات الأرض على عمق قد يصل إلى 30 سنتيمترا مربعا، زاد الكربون بنسبة 0.3% في المراعي، بعد 20 عاما من ممارسات تعزز الكربون العضوي في التربة، ما يعني احتجاز نحو 0.3 طن سنويا.

وقال ثاناوات تينسين، مدير إدارة الإنتاج الحيواني والصحة بالمنظمة: "إن تقييم حالة أنظمة التربة الحالية في الأراضي العشبية، وقدرتها المستقبلية على احتجاز الكربون، عامل جوهري في فهم أفضل لفوائد خدمات المراعي لتحقيق الأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، والتخفيف من تغير المناخ".

وأضاف: "أن هذا التقرير يقدم تحليلا شاملا عن حالة لنسب الكربون، وتوقعات تعويضة في الأراضي العشبية في أنحاء العالم، أي أنه يمكن أن يكون قاعد للعمل مستقبلا عزل الكربون من خلال إدارة تلك المراعي المستدامة".

ووفق التقرير، فإن معظم مراعي العالم لديها توازن كربوني إيجابي، وهو ما يعني استقرار نسب الكربون بها، أو قادرة على ذلك.

بينما ينتشر التوازن الكربوني السلبي في مناطق عدة، تتضمن شرق آسيا، وسط وجنوب أمريكا، والمناطق الاستوائية في جنوب إفريقيا، وهي تواجه مشكلات تتعلق بانخفاض تلك المراعي بسبب زيادة الضغوط البشرية والتي تتحالف مع تغيرات الطقس.