مطار ميونخ يعلن تعليق رحلات الركاب المنتظمة الجمعة المقبلة

أعلن مطار ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات الركاب المنتظمة بعد غد الجمعة، وذلك بعد إعلان نقابة فيردي للعاملين في قطاع خدمات تنظيم إضرابات في ذلك اليوم في عدة مطارات ألمانية منها مطار ميونخ.

وأضاف المطار أنه سيتم استثناء كل الرحلات الخاصة، وبينها الرحلات الإغاثية الخاصة بطوارئ طبية أو تقنية أو غيرها، بالإضافة إلى رحلات المشاركين في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي سيبدأ بعد غد الجمعة.

وذكر المطار في بيان: "نظرا للإضراب تقدمت شركات مطار ميونخ لدى وزارة الإسكان والتشييد والنقل في ولاية بافاريا بوصفها الهيئة العليا للإشراف على الطيران لإعفاء المطار في هذا اليوم من التشغيل الإلزامي للنقل الجوي التجاري"، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة للطلب.

وبهذا لن يتم تسيير رحلات منتظمة في المطار اعتبارا من منتصف ليل الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح يوم السبت.

ويزيد عدد الرحلات المنتظمة (السفر والوصول) في ميونخ يوم الجمعة عن 700 رحلة وذلك حسبما تصريح صدر ظهر اليوم من متحدث باسم ثاني أكبر مطار في ألمانيا.

كانت نقابة فيردي دعت إلى تنظيم إضراب تحذيري بعد غد الجمعة في عدة مطارات ألمانية ليوم كامل، وذكرت نقابة فيردي في بافاريا اليوم أن من المنتظر تنظيم إضراب مشترك لموظفي الخدمة العامة والأمن الجوي وخدمات المناولة الأرضية.

ويسعى العاملون من خلال هذا الإضراب إلى التأكيد على مطالبهم في النزاع الخاص بأجور قطاع الخدمة العامة التابع للحكومة الاتحادية والبلديات.

وتطالب فيردي ورابطة موظفي الخدمة المدنية في مفاوضات الأجور بزيادة في الراتب بنسبة 5ر10% أو ما لا يقل عن 500 يورو (537 دولارا) لحوالي 5ر2 مليون موظف في الخدمة العامة للحكومات الاتحادية والمحلية على أن تبلغ مدة التعاقد 12 شهرا، وفي المقابل رفض أرباب العمل هذه المطالب ومن المنتظر أن تجري الجولة الثانية من المفاوضات في مدينة بوتسدام في 22 و23 من الشهر الجاري.