وزير المالية الألماني يبحث قواعد الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي في فنلندا

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يزور وزير المالية الألماني كريستيان ليندر، فنلندا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيرته الفنلندية أنيكا ساريكو حول قواعد الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي.

ويعتزم ليندر، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للاقتصاد الحر والشركات، تبني موقفا متشددا بالنسبة لأوضاع المالية العامة لدول الاتحاد. ووأضح في وقت سابق رغبته في إصلاح قواعد الدين العام للاتحاد الأوروبي.

وفي نوفمبر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، السماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بقدر أكبر من الحرية في إعادة سداد ديونها التي تكبدتها بالمخالفة لقواعد الدين العام وعجز الميزانية.

كما اقترحت المفوضية مسارات منفصلة للدول المختلفة، وليس منهجا موحدا لخفض الديون متوسطة وطويلة المدى.

يذكر أن ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي الصادر في 1997 يحدد الحد الأقصى للدين العام لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بسقف 60% ومعدل عجز الميزانية 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتم تعليق العمل بهذه القواعد منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020 وحتى العام المقبل.