تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية والدولار

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جديد في ظل تقارير عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة المتحدة لأعلى مستوياتها منذ منتصف 2021، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يزيد جاذبية المواد الخام في السوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجع صباح اليوم إلى نحو 78 دولارا للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 1.4%.

وقالت مصادر مطلعة إن معهد البترول الأمريكي الخاص سجل ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 10.5 مليون برميل، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعها بمقدار مليوني برميل فقط. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمعهد في وقت لاحق اليوم.

يأتي ذلك فيما يحاول المستثمرون معرفة الزيادة المنتظرة في أسعار الفائدة الأمريكية في ظل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة مجددا خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة أمس ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي إلى 0.5% شهريا مقابل 0.1% خلال ديسمبر الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 78.32 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي وهو الخام القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.9% إلى 84.79 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.