النيابة تطلب التحريات حول إصابة سيدة إثر سقوط جزء من نافذة مسجد عليها في الإسكندرية

طالبت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، تحريات المباحث، حول إصابة سيدة تدعى "نهى.م"، 39 عامًا، إثر سقوط أجزاء من الحلية الخارجية لمسجد محمد موسى عليها، وجرى نقلها إلى المستشفى لإسعافها، في حالة خطرة.



كما طلبت النيابة العامة مدها بأقوال شهود العيان، والمصابة حال سماح حالتها بذلك، وبيان مدى السلامة الإنشائية للمسجد.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من مستشفى، حول وصول سيدة مصابة، إثر سقوط جزء من مسجد، وذلك أثناء مرورها بجواره.



وبانتقال الشرطة، والجهات المعنية إلى موقع البلاغ، تبين أن المسجد تابع لمديرية أوقاف الإسكندرية في نطاق حي العجمي، غربي المحافظة، وأثرت عوامل التعرية وسوء الأحوال الجوية على سقوط "حلية جبس ديكورية أعلى الشباك".



وجرى وضع سياج تأميني في محيط المسجد؛ لمنع وقوف المواطنين أسفله أو العبور بجواره لحين بحث حالته، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وعرض على النيابة العامة التي طالبت بالتحقيق.