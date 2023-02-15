أعلن المجلس الثقافي البريطاني عودة منح للسيدات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للعام الثاني، حيث ستدعم المنح الدراسية أكثر من 10 نساء من مصر في مواصلة دراساتهن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إحدى جامعات المملكة المتحدة، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات النساء الراغبات في متابعة دراساتهن العليا في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

وأوضح المجلس الثقافي أن هذه المنحة ستمنح لعشر نساء من مصر بالحصول على درجة الماجستير من إحدى جامعات المملكة المتحدة التالية؛ إمبريال كوليدج لندن وجامعة جلاسكو، مما يمنحهن الفرصة لتطوير حياتهن المهنية في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تشمل هذه المنحة الرسوم الدراسية، راتب شهري، تكاليف السفر والتأشيرة ورسوم التغطية الصحية، والمنحة مفتوحة أيضًا للنساء اللائي يعولن، مع توفر دعم إضافي.

من جهتها، قالت إليزابيث وايت، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر: تتمتع المملكة المتحدة بقطاع تعليم عالي مشهور عالميًا على مستوى عالمي حقًا، وستمكّن هذه المنح النساء الموهوبات من اغتنام فرصة تغيير حياتهن لتطوير حياتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي اخترنها، ومن ثم الاستفادة من التجربة لإحداث تأثير مفيد بشكل أكبرعند عودتهن إلى الوطن، وفي عام 2022 ، بدأت 10 نساء من مصر دراساتهن للحصول على الماجستير في المملكة المتحدة.

وتشمل منح المجلس الثقافي البريطاني للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تشمل الرسوم الدراسية والرواتب وتكاليف السفر والتأشيرة ورسوم التغطية الصحية، تقدم المنحة أيضًا دعمًا خاصًا للأمهات، وستكون المواعيد النهائية لتقديم طلبات الحصول على منح الماجستير في مارس 2023، وقد تختلف هذه المواعيد اعتمادًا على المؤسسة.

وأشار المجلس الثقافي البريطاني إلى أنه سيتم تقديم دعم خاص للنساء المسافرات مع أطفال معالين، ولا يوجد حد لسن هذه المنحة، وهذه المنحة متاحة فقط للنساء اللواتي لم يسبق لهن الدراسة في المملكة المتحدة.