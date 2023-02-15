الصحة العالمية تحث بكين على إجراء مزيد من الدراسات بشأن أصل فيروس كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية، بكين، مجددا على إبداء المزيد من التعاون في البحث عن أصل فيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسوس، في جنيف، اليوم الأربعاء، إن المنظمة أرسلت رسالة أخرى إلى مسؤول بارز في بكين قبل سبعة أسابيع تطلب منه التعاون.

وقال منسق الإغاثة الطارئة بالمنظمة مايك رايان، إن مجلس الخبراء المستقلين المعني باستراتيجيات تتبع أصول مسببات الأمراض المستحدثة (ساجو)، الذي تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض، قد قدم توصيات واضحة للدراسات اللازمة في الصين.

ويرجع الأمر للدول الأعضاء لإجراء مثل هذه الدراسات، ومنظمة الصحة العالمية تنتظر النتائج. وقال رايان إن تيدروس عرض كثيرا دعمه للصين وطالب بإجراء هذه الدراسات.

وأكد رايان "حتى نحصل على هذه الدراسات، وإذا لم نحصل عليها، فإن كل الفرضيات بشأن أصول هذا الفيروس المحدد تظل على الطاولة".

يذكر أن الرواية الرسمية الصينية تقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت بالظهور في أواخر ديسمبر 2019 ويناير 2020 في سوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان، نافية نفياً قطعاً سيناريو تسرب الفيروس من مختبر في المدينة، مهد الوباء.

رفضت الصين دعوات لتحقيق دولي مستقل في الكيفية التي نشأ بها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.