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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية

دمشق - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 10:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 10:38 ص
أدانت سوريا بشدة إعلان الاحتلال الإسرائيلي عزمه بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "في انتهاك فاضح جديد للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 لعام 2016 الذي يدعو إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية".

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية -في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء السورية- أن "قيام إسرائيل بشكل ممنهج ومتواصل ببناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتشريدهم هو جريمة حرب تضاف إلى جرائمها الأخرى، ولا بد أن تحاسب عليها".

وأكدت الوزارة أن "سوريا تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تفاقم الأخطار وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة".

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