أستاذ علم زلازل: الهزات الارتدائية لزلزال سوريا وتركيا ستستمر لأكثر من 6 أشهر

قال الدكتور عيد الطرزي أستاذ علم الزلازل، إن الهزات الارتدائية لزلزال سوريا وتركيا، تستمر لأكثر من خمسة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن تلك المنطقة نشطة زلزاليا، ومخزنة للطاقة منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح أن مدة الهزات الارتدائية تعتمد على كمية الطاقة التي خزنتها الأرض، ذاكرا أنّ الأمر المطمئن هو أنه لا يُتوقع أن يحدث زلازل في هذه المنطقة تزيد على 6 درجات.

وتابع: "لن يحدث غالبا زلازل بنفس قوة الزلزالين السابقين، لأنه تم تفريغ نسبة كبيرة من الطاقة، لذا فنحن نتحدث عن زلازل صغيرة، لن تزيد على 6 درجات وغالبيتها ستكون 4 درجات".

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.