الناتو يستعد لإرسال ألف منزل سابق التجهيز لمنكوبي زلزال تركيا

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يستعد حالف شمال الأطلسي (ناتو) لإرسال ألف منزل سابق التجهيز إلى منكوبي الزلزال في تركيا.

وأفاد بيان صادر عن القيادة المشتركة لقوات الحلفاء في نابولي، بأن الاستعدادات متواصلة لإرسال المنازل سابقة التجهيز، إلى منكوبي الزلزال في تركيا، بهدف تأمين المأوى لهم، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان أن عملية نقل الدفعة الأولى من المنازل سابقة التجهيز ستتم الأسبوع المقبل.

وتتضمن المنازل سابقة التجهيز الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمأوى.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة البلاد ستبدأ مطلع مارس القادم بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وفقا للأناضول.

وقال الرئيس التركي: "اكتملت عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال".

وأضاف : "سنقوم ببناء كل منزل ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام بسبب الزلزال وسنسلمه لصاحبه".

وأوضح أنّ الأشهر القادمة ستشهد وبشكل متدرج بناء جميع الشقق السكنية بعيدا عن خطوط الصدع.

وأوضح أردوغان أن أعمال البناء ستتم مباشرة في كل مكان يتم فيه الانتهاء من تقييم حجم الضرر.

وأعلن ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 35 ألفا و418، بينما يتلقى 13 ألفا و208 جرحى جراء الزلزال العلاج بالمستشفيات.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ كافة خبراء العالم يجمعون بأنّ زلزال قهرمان مرعش كارثة طبيعية استثنائية من حيث قوته وحجم الدمار.

ويشارك 250 ألف موظف حكومي، بحسب الرئيس التركي، في جهود مكافحة آثار الزلزال.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7ر7 درجات، والثاني 6ر7 درجات، وتبعته مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.