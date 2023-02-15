فؤاد السنيورة: بعض الأشخاص لديهم مصالح في تفجير الوضع اللبناني

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن هناك أشخاصًا لديهم مصالح في تفجير الوضع اللبناني، مضيفًا: «أرى أن من هم وراء هذا الوضع الذي أصبحنا فيه، حريصون على استمرار الأمور دون أن نصل للمتسبب في التفجير، ولكن الأمور لم تكن لتستمر دون رد فعل من المواطنين».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هناك مشكلة ما يسمى بـ استتباع القضاء في لبنان، كما يوجد ميلا من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية لاستتباع الإدارة اللبنانية، واستتباع الدولة اللبنانية، وبالتالي إلغاء الدولة لما يسمى سلطة الدويلة التي يمثلها حزب الله».

وتابع: «ما نحن فيه هو ما عاناه لبنان على مدى هذه السنوات، مما يسمى بتردي الأحوال بالنسبة للدولة من جهة، وبالنسبة للقضاء من جهة أخرى، ونرى أن القضاء الآن غير قادر على اتخاذ أي قرار لأن القضاء أصبح قسم منهم مربوطا بإملاءات من خارج القضاء، من قبل الأحزاب السياسية والطائفية والمذهبية تسيطر عليهم».

واستطرد: «المسيطر الأساسي حزب الله، بما يمثله السلاح الذي يستعمله أكثر من مره في لبنان، وأيضا بكونه الفريق الحديدي بالمقارنة مع الفرقاء الآخرين اللذين هم مشرذمون، وبالتالي قدرتهم على الفرض أقل بكثير من قدرة حزب الله».