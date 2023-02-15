 إيجبس 2023.. تكريم الفائزات بجوائز التميز في المساواة بمجال الطاقة - بوابة الشروق
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إيجبس 2023.. تكريم الفائزات بجوائز التميز في المساواة بمجال الطاقة

أحمد إسماعيل:
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 6:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 6:35 م

شهد ختام النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» اليوم الأربعاء، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفلاً لتوزيع جوائز التميز في المساواة بمجال الطاقة.

وكرم طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية، الفائزات المميزات في مجال المساواة في صناعة الطاقة، من بين المرشحات من موظفي شركات النفط والغاز، وقطاع الطاقة الوطني والدولي، ومقدمي التكنولوجيا ممن لديهن مساهمات بشكل استثنائي في صناعة الطاقة عالميًا، ولديهن مهارات قيادية ملحوظة، وحققن نجاحًا مستمرًا على الصعيد الشخصي والمهني، مع مساهمتهن الملحوظة في تعظيم قدراتهن في العمل وتطوير بيئة العمل.

وكرم الوزير 6 سيدات وهن: "شهيرة عثمان مدير قناة ورش العمل الإقليمية ذات العلامات التجارية، وأمنية بخيت مدير عام الاستثمار والتخطيط المالي، وذلك بجائزة المرأة القيادية".

كما تم تكريم مروة مغربي مهندس عمليات بشركة إنبي، ومريم شريف طالبة في جامعة امبريال لندن، ضمن فئة جائزة نجم العام، وفازت بجائزة الجيل القادم المهندسة لميس سلطان شركة بريتيش بتروليوم، كما تم تكريم المهندسة مايرين أمير شركة بريتيش بتروليوم.

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