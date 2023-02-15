الرئيس الإماراتي يبحث أهمية دعم الجهود التي تحفظ سيادة ليبيا مع الدبيبة

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، في قصر الشاطئ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأربعاء، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك، إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة؛ التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق.

وحضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين في الدولة والوفد المرافق للدبيبة.