العاهل البحريني يمنح الموسيقار أندريه ريو وسام المملكة من الدرجة الأولى

استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، الموسيقار العالمي أندريه ريو وعددا من أعضاء أوركسترا يوهان شتراوس، وذلك بحضور ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الأربعاء، أشاد العاهل البحريني، بما حققه الفنان أندريه ريو من شهرة عالمية، بتقريب الموسيقى الكلاسيكية من ملايين الأشخاص حول العالم، وما يتميز به من موهبة فنية راقية في الأداء والعزف.

وتقديرا منه لإسهامات الموسيقار أندريه ريو في إثراء الموسيقى العالمية، منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسام البحرين من الدرجة الأولى للموسيقار، متمنيا له ولمرافقيه دوام التوفيق والنجاح في زيارتهم للمملكة وقضاء أوقات سعيدة.

من جهته، أعرب الفنان آندريه ريو، عن شكره وتقديره للعاهل البحريني، على منحه وسام البحرين وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدا سعادته بزيارة المملكة وإقامة الحفل الموسيقي بها.