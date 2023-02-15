ضبط 13 قضية تموينية ضد أصحاب مزارع ماشية بالبحيرة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة برئاسة مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف سمير البلكيمي مديرعام الرقابة التموينية، وبالاشتراك مع مديريتي الزراعة والطب البيطري بناحية أبو المطامير؛ لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 13 قضية تموينية ضد أصحاب مزارع ماشية، قاموا بتقديم أوراق وهمية وصرف 187 طن نخالة خشنة بدون وجه حق؛ لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.