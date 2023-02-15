فيديو| انقلاب شاحنة محملة بحمض النتريك في ولاية أريزونا الأمريكية وانبعاث دخان برتقالي

انقلبت شاحنة محملة بحمض النتريك على طريق سريع بالقرب من مقاطعة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، ما أدى إلى انبعاث دخان باللون البرتقالي.

ودعت إدارة السلامة العامة في أريزونا، السكان القريبين للبقاء داخل المنازل وتوخي الحذر، وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على إخلاء محيط الحادث.

وأدّى انقلاب الشاحنة إلى ازدحام مروري، ولم يتبين بعد سبب الحادث أو ما إذا كان هناك سيارات أخرى متضررة، وفق وكالة "رويترز".

https://twitter.com/dana916/status/1625705510971244545?s=20

وتقول جامعة واشنطن، إن حمض النيتريك، المستخدم في غسل الأواني الزجاجية أو المعدات المعدنية، مادة كيميائية شديدة التآكل ويمكن أن تسبب تلفا شديدا في الرئة إذا تم استنشاقه وتهيجا عند ملامسته للجلد والعينين.

ويأتي التسرب السام بعد 11 يوما من خروج قطار شحن عن مساره في شرق ولاية أوهايو، مما أدى إلى اندلاع حريق أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان السامة وأجبر الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.