إمام عاشور: طموحي عودة ميتلاند إلى قمة الدوري الدنماركي

أعرب إمام عاشور لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالانضمام لصفوف فريق ميتلاند الدنماركي، مشيرًا أنه متحمس لخوض مباراته الأولى مع الفريق في مسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يواجه فريق ميتلاند نظيره سبورتنج لشبونة، على ملعب جوزيه ألفالادي غدًا الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وقال عاشور في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: «لم يكن من السهل علي الانتظار طويلاً، للسماح لي بالتدريب مع الفريق، لا سيما قبل مباراة كبيرة مثل غدًا الخميس في الدوري الأوروبي».

وأضاف: «الآن أنا هنا أخيرًا مع زملائي بالمعسكر، وأنا متحمس لأن أصبح جزءًا من الفريق وأساهم في تحقيق البطولات».

وأوضح عاشور: «لقد تم إرسال برنامج تأهيلي لي من قبل النادي، وانتظمت عليه طوال الفترة الماضية، برغم من كوني محبط لعدم قدرتي على التدريب مع المجموعة في الفترة الماضية».

وأتم: «قمت بتنفيذ البرنامج التأهيلي، وبالتالي فأنا في حالة جيدة بالوقت الحالي، وطموحي هو إعادة فريق ميتلاند إلى قمة الدوري الدنماركي».