الحكومة الإسرائيلية تعلن عن خطة لتعزيز الأمن في القدس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لتعزيز الأمن في القدس، في أعقاب "سلسلة من العمليات الفلسطينية"، وتتضمن تحصين الحافلات وتعزيز عناصر حرس الحدود.

وفي بيان مشترك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبلدية القدس إن الخطة تتكون من نشر المزيد من قوات الأمن والشرطة، وتركيز الجهود المخابراتية والعملية، وتحسين "التعزيزات المدنية"، عبر إضافة تحصينات لجميع محطات الحافلات في القدس للحماية من هجمات الدهس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال البيان إن جهود التعزيز ستبدأ على الفور مع تحديد 300 موقف للحافلات كأولوية قصوى، على أن تقوم البلدية لاحقا بتحصين 700 محطة إضافية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سيتم تجنيد سريتين أو ثلاث من سرايا حرس الحدود الاحتياطية -حوالي 150-200 جندي- قريبا للمساعدة في القدس، وربما بالقرب من قطاع غزة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.