قال الدكتور ضيو مطوك مقرر لجنة الوساطة الجنوب سودانية، إنه خلال اجتماع اللجنة الفنية المصغرة من اللجنة الفنية المعنية بتقييم اتفاق سلام جوبا، تم تجهيز تقرير الخبراء، حيث تم الإطلاع على جداول اتفاقات المسارات المختلفة بالاتفاق ما عدا مسار دارفور.

وأضاف مطوك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بعاصمة جنوب السودان "جوبا"، أن التقرير سيكون جاهزا للعرض على رؤساء الحركات والتنظيمات الموقعة على الاتفاق، صباح غدا، خلال الاجتماع الرئاسي لورش تقييم اتفاق السلام، موضحا أنه بذلك انطلقت الفعاليات رسميا.

وأشار مقرر لجنة الوساطة الجنوبية إلى حضور أكثر من 14 رئيس حركة وتنظيم سوداني، غدا، في جوبا، فضلاً عن ممثلي الدول الشهود والضامنين للاتفاق (مصر، تشاد، والإمارات)، فضلا عن منظمة الإيجاد، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

وأوضح مطوك أن هناك بعض التعديلات التي تمت على مصفوفة الاتفاق وطبيعة الإجراءات وبعض بنودها، حيث تم تقسيمها إلى 3 مجموعات (أ - ب - ج)، وتضم المجموعة (أ) البنود التي تم تنفيذها بشكلٍ كامل، والمجموعة (ب) تتضمن البنود العاجل تنفيذها، أما المجموعة (ج) مرتبطة بالمجموعة التي تسبقها مباشرةً، وبذلك يكون تغير صورة تنفيذ المصفوفة بشكل يدعم اتجاه تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أن ما تم من الاتفاق يقارب نسبة الـ2%؜ فقط.

وبشأن مسار الشرق بإتفاق السلام، قال إن القضية سيكون لها زخم وحضور كبير خلال الاجتماعات المقبلة نظرًا لأهميتها السياسية، معربًا عن أمله في أن يصل القادة والشهود والضامنين لقرار بشأن تلك القضية.

وأردف مطوك أن مخرجات ورشة القاهرة، وورش الخرطوم بشأن مسار الشرق، تحظى بتقدير دولة جنوب السودان، ولكن هم من سيقرروا ماذا سيتم بشأن مسار الشرق، معربا عن أمله في استقرار إقليم الشرق السوداني.