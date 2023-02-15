الدولية للصليب الأحمر: سوريا التي عصفت بها سنوات النزاع تواجه الآن ما تهتز له الجبال

قالت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش "إن مجتمعات سورية عصفت بها سنوات النزاع تواجه الآن ما تهتز له الجبال".

وأضافت سبولجاريتش -فى بيان صدر اليوم الأربعاء بجنيف، وعقب زيارة قامت بها إلى سوريا في الفترة من 9 إلى 14 فبراير الجاري- "لمست خلال زيارة المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا أن الكارثة قد عصفت بمعنويات السكان، إضافة إلى أن بقاءهم أصبح مرهونا بتوفر الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب ومصادر إمداد غذائي يعتمد عليها"، مشيرة إلى أنها التقت هذا الأسبوع مسؤولين في السلطات السورية لمناقشة الاحتياجات الإنسانية في أرجاء المنطقة، واصفة المحادثات بأنها كانت "مشجعة".

ورحبت رئيسة اللجنة الدولية بأية مبادرة تسعى إلى تيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها أينما كانت، مشددة على تمسكها بضرورة حصول اللجنة الدولية على الضمانات اللازمة للوصول غلى المحتاجين كافة، وأن تلبي المساعدات الإنسانية الاحتياجات الناجمة عن الزلزال والنزاع، مثل الرعاية الطبية وإصلاح البنية التحتية المتضررة في شبكات المياه.

وأكدت أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حاضرة في الميدان في سوريا وتركيا، حيث تنفذ أنشطة استجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة لضحايا الزلزال، لافتة إلى أن اللجنة وأمام سيل الاحتياجات المتدفق تسعى إلى جمع مزيد من التبرعات لأنشطتها الرامية إلى مد يد العون إلى ضحايا الزلزال في البلدين، كما أنها ستبذل كل الجهد لمساعدة المجتمعات المتضررة على التعافي من هذه الكارثة الطبيعية المفجعة.