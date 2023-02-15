وزيرة التضامن تستقبل وفدا من مؤسسة رعاية المسلمين بماليزيا

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من مؤسسة رعاية المسلمين بدولة ماليزيا؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين؛ لتحفيز الشباب على التطوع ومشاركتهم في خدمة المجتمع والتمكين الاقتصادي، ودعم الطلاب الفائقين.



واستعرض الوفد الماليزي، دور مؤسسة رعاية المسلمين ونشاط المؤسسة المسجلة لدى السفارة الماليزية بالقاهرة، التي تسعى لدعم الشباب، وذلك عن طريق تنشئة قادة قادرون على تقديم حلول للعقبات حول العالم، كما أن هناك 3 مجالات تعمل على أساسها المؤسسة، تتمثل في التركيز على تطوير الشباب في 3 مجالات، وهي المجال الأكاديمي، وريادة الأعمال، والعمل التطوعي.



وقالت وزيرة التضامن، إن برامج الوزارة المختلفة تعمل في إطار الاستثمار في الرأسمال البشري، وتنمية الشباب من خلال برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتكافؤ الفرص التعليمية، ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات التي تعمل على تعبئة موارد الطلاب، ورفع الوعي المجتمعي لديهم، ودعم الطلاب غير القادرين، كذلك الطلبة من ذوي الإعاقة عبر تقديم المساعدات المختلفة والأجهزة المساعدة من الأجهزة التعويضية والحركية واللاب توب الناطق لذوي الإعاقات السمعية.



واستعرضت وزيرة التضامن خلال اللقاء، التطوع ومجالاته وتحفيز قدرات المتطوعين وتنمية قدراتهم في المشروعات التنموية المختلفة، مؤكدة على قوة المجتمع المدني المصري، ودوره الرئيسى في مثلث التنمية بجانب القطاعين العام والخاص.



وتطرق اللقاء إلى دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وما ينفذه من مبادرات وجهود لمواجهة خطر الإدمان خاصة بين الشباب وبرامجه التوعوية في ذلك، وجهود الهلال الأحمر المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث وتدخلاته الإغاثية على المستوى المحلي والدولي، والذي يلعب دورًا إنسانيا دبلوماسيًا.



وحول تنمية الوعي، تناولت القباج برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وما يقدمه من 12 رسالة تعد من أهم القضايا المجتمعية، خاصة في ظل استهداف تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على العديد من مفردات الوعي من صحة الأم والطفل، والأمية، والإعاقة، وعدد من قضايا المرأة، ومراكز استضافة وتوجيه المرأة، وما تقدمه من خدمات للمرأة المعنفة اجتماعيا ونفسيا وقانونيا وما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي من خدمات.



واستعرضت وزيرة التضامن جهود البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والذي يعمل على تأهيل الشباب المقبل على الزواج، وبرنامج 2 كفاية الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بالمجتمع، وبرنامج مواطنة الذي يعمل بالتعاون مع الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء لتوحيد الرسالة الدينية والاجتماعية.



ومن جانبه، أعرب محمد الهزولي رئيس الوفد الماليزي، عن تقديره والوفد المرافق له، لهذا اللقاء، موضحا أن المؤسسة هي جهة أهلية ماليزية تعمل لتنمية الشباب في مجالات ريادة الأعمال والعمل التطوعي والمجال الأكاديمي، وتوجيههم لخدمة المجتمع، وحسن استغلال قدراتهم بالاعتماد على تنمية مواردهم عبر مشروعات في العديد من المجالات.



وعرض خلال اللقاء، سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة في إطار التدريب في مجالات التمكين الاقتصادي والتطوع فيما يتعلق بخدمة المجتمع.