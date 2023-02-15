سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، عبور 93 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بحمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن.

بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 52 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.6 مليون طن، فيما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات صافية بلغت 1.8 مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة الأربعاء من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة APL VANDA بحمولة كلية 177 ألف طن، في رحلتها القادمة من فرنسا والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 200 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى مصر.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 16 سفينة حاويات و27 سفينة صب، و23 ناقلة و11 سفينة كيماويات و16 سفينة من الأنواع المختلفة مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن دحرجة وغيرها.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس فى بيان صادر عن الهيئة أن الطفرة الكبيرة التي تشهدها حركة الملاحة بالقناة فى معدلات العبور اليومية وارتفاع متوسط العبور اليومي تحققت بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع استعدادها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة من خلال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية، بجانب جهود تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة وتبني إجراءات وسياسات صديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء".

في سياق متصل، أهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.