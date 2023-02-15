اتحاد الملاكمة يعلن الحداد 3 أيام على وفاة اللاعب رامز حسام

أعلن الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة الاعب رامز حسام الذي توفى متأثرا بإصابته بنزيف فى المخ ودخوله فىغيبوبة، جراء تلقيه عدة ضربات قاتلة على يد منافسه فى ختام بطولة الجمهورية للشباب والتي اقيمت بنادي السكة الحديد بمحافطة طنطا.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد وجه بمتابعة الحالة الصحية للاعب الملاكمة حيث تم علي الفور نقله إلى مستشفى الطوارىء الجامعى بطنطا،وخضوعه لعملية جراحية تحت متابعة مستمرة من قيادات الوزارة للتاكد من توافر كافة الاحتياجات واتخاذ الاجراءات الطبية الواجبة، وقد وافته المنية اليوم داخلالمستشفي.

ووتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبروالسلوان.

كما قام صبحي بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتقصي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الملاكمة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافركافة عناصر تأمين اللاعبين خلال البطولة.