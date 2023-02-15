يستعرض الباحث والكاتب وليد فكري قصصا من الثقافة القبطية بشكل موسع، خلال حلقة الغد، الخميس، من برنامج "قعدة تاريخ"، التي تذاع في الثامنة مساءً على قناة cbc، حيث يتحدث خلال الحلقة عن قصة القديس الشهيد مارجرجس.

ويستعرض "فكري" خلال الحلقة، إحدى أهم الرحلات التي تبرز دور مصر في التراث القبطي، وهي رحلة العائلة المقدسة، التي دار عدد كبير من أحداثها على الأراضي المصرية.

يذكر أن "قعدة تاريخ" برنامج يحكي عن التاريخ المصري والعربي، عن طريق حكي القصص التاريخية في الأماكن التي حدثت أو ارتبطت بها الأحداث المروية، من إعداد وتقديم وليد فكري، وإخراج وليد ناجي.