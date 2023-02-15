فرنسا تسجل 6362 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

سجلت فرنسا 6362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و770 ألفا و404، والوفيات إلى 165 ألفا و628.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 157 مليونا و553 ألفا و708 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.