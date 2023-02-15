بولندا تسجل 2316 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجلت بولندا 2316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة مرتبطين بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و392 ألفا و257 وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و785.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 58 مليونا و22 ألفا و770 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.