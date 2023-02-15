زيلينسكي يحث على تسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية للغزو

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تسريع إيصال المساعدات العسكرية إلى بلاده التي تعرضت للغزو الروسي،وذلك قبل فترة قصيرة من الذكرى السنوية الأولى للغزو.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر الفيديو اليوم الثلاثاء "نرى أن الكرملين يحاول الضغط دفعا لأي عدوان روسي محتمل ".

وأضاف "إنهم يتعجلون لأنهم يعرفون أن العالم أقوى في النهاية الأمر، لكنهم يحتاجون إلى وقت لإطلاق العنان لقوتهم".وقال إن هذا هو السبب في أن تسريع المساعدة هو أمر ضروري الآن.

وشدد زيلينسكي على أن الوضع لا يزال "صعبا للغاية" خاصة في مناطق دونيتسك ولوهانسك في شرقي بلاده.

وقال "هذه حرفيا معارك من أجل كل متر من الأراضي الأوكرانية".

وفي الوقت ذاته، أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه للمساعدات العسكرية الدولية التي تم الوعد بها قبل ساعات قليلة في اجتماع حلف شمال الأطلسي"ناتو" في بروكسل.