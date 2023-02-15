منتخب سيدات السلة يخسر أمام أوغندا في تصفيات إفريقيا

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خسر منتخب مصر الأول للسيدات لكرة السلة مباراته الثانية في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا، أمام منتخب أوغندا بنتيجة 86-85.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وأنهى منتخب مصر الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 28-22، لكن منتخب أوغندا تمكن من العودة في النتيجة وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 50-38.

واستمر تقدم منتخب أوغندا في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 72-61. ورغم استفاقة منتخبنا في الفترة الرابعة ونجاحه في تسجيل 24 نقطة مقابل 14 فقط لمنتخب أوغندا إلا أنه خسر اللقاء بفارق نقطة واحدة في النهاية.

ويرأس بعثة منتخب مصر سيدات خلال تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا، والمقامة في أوغندا، المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلا من: كابتن إيهاب الألفي ( مدير فني)، كابتن أحمد إبراهيم (مدرب عام )، كابتن احمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )، كابتن آلاء مصطفى ( إداري الفريق)، دكتور جيرمين عوني (طبيب)، كابتن فريد سمير (مخطط احمال)، كابتن محمد جابر ( محلل اداء).