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طالبت مجموعة "هاكرز"، تمكنت من مهاجمة البريد الملكي البريطاني، السلطات بدفع فدية قدرها 79.7 مليون دولار.

وقال تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز، إن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم LockBit، طلبت فدية من الحكومة البريطانية.

ونشر القراصنة، مراسلات تمت بينهم وبين البريد الملكي موثقة بتواريخ المراسلات، والتي تظهر بدء المفاوضات بينهما في 9 فبراير.

وخلال المحادثات، اكتشف القراصنة دخل الشركة وطالبوها بنسبة 0.5% من الإيرادات السنوية للشركة الأم International Distribution Services (IDS التي تضم البريد الملكي.

وأضاف التقرير أن القراصنة وضعوا الشركتين بموقف محرج، حيث تعتبر أعمال شركة IDS لتسليم الطرود الدولية مربحة.

وبحسب المراسلات التي تم نشرها، فقد وصف المفاوض من طرف البريد الملكي طلبات الهاكرز بالسخيفة، قائلا إنه لن يتم دفع أي شيء.

ولم يؤكد البريد الملكي البريطاني رسميا أن المتسللين اخترقوا دفاعاتها الإلكترونية ويطلبون فدية.

ومع ذلك، لا يمكن للبريطانيين إرسال طرود إلى الخارج من مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد.

وحذر البريد الملكي من أن الشحنات الدولية قد "تستغرق وقتًا أطول قليلاً من المعتاد".