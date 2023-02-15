الاحتيال: ارتبطت به وأنجبت منه لتكتشف أن كل ما تعرفه عنه مزور

وتقول كولين "بدا لنا الأمر رائعا".

وحسب الصفقة المزعومة، ستقدم الأم المال، وتمنح ابنها وكولين نصيبا من المشروع الجديد. وعرض غريغ على كارين، التي كان لديها ميراث وعوائد إيجارات، أن تشارك أيضا بمبلغ في هذا الاستثمار.

وقام غريغ وكولين بعدة جولات على مواقع مختلفة في نيوكاسل بحثا عن المكان المناسب للمشروع الجديد، قبل أن يستقر رأيهما على ملهى ليلي قديم، ليعيدا تطويره.

وزور غريغ وثائق ورسائل لخداع الشقيقتين، وإقناعهما بأن المشروع حقيقي. حتى أنه عقد اجتماعات مع أشخاص حقيقيين يعملون في المجال، مثل متخصص بالعلاقات العامة، ومصور فوتوغرافي محترف، ومصور فيديو، ما ساعد على إحكام كذبته.

وصدق الجميع خدعة الأم الثرية الموجودة في فرنسا، والتي تمول الجزء الأكبر من المشروع.

في الحقيقة، فإن والدة غريغ الفعلية هي مديرة حضانة متقاعدة من مدينة سندرلاند في مقاطعة درم، ولم تكن لديها أدنى فكرة عن الأكاذيب التي رويت عنها، ولا الخدع التي رتبت باسمها.

لم يكن غريغ يمتلك أي مال لمشروع تطوير مطعم أو توظيف الأشخاص الذين بدأوا العمل معه، لكنه استخدم المبلغ الذي أخذه من كارين بخدعة الاستثمار المزعوم، ليعطي للجميع انطباعا بأنه ثري.

وكان يصطحب الأختين ومعارفه الجدد من علاقاته التجارية المفترضة إلى فعاليات وسهرات في نادي نيوكاسل فالكونز للرغبي، ويتناولون العشاء في الجناح البلاتيني في النادي.

كان غريغ انضم إلى العضوية البلاتينية في النادي باسم جيمس سكوت، لكنه لم يدفع أي مبلغ لقاء ذلك، وفي النهاية أصبح مدينا للنادي بـ 9 آلاف جنيه إسترليني.

كما أقنع خطيبته كولين وشقيقتها كارين باستثمار 58 ألف جنيه إسترليني في شركة عقارات مزيفة، وزعم أن لاعبي نادي سندرلاند لكرة القدم جاك رودويل، وفيتو مانيون من عملاء هذه الشركة.

وزور أيضا كشوف حسابات مصرفية لإقناع وكلاء العقارات بأنه يعتزم أن يشتري نقدا منزلا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني في إحدى المناطق، التي يعيش فيها الأثرياء في درم.

لكن في النهاية، وقع غريغ في حبائل أكاذيبه، وبدأت الأمور تتكشف بعد أن ألغى حفل زفافه هو وكولين مرتين.

وكانت عائلة كولين بدأت تراكم شكوكا حول غريغ، وخصوصا بعد أن تبين أن المكان المفترض أن يقام فيه حفل الزفاف، وطبع اسمه على بطاقات الدعوة، لم يحجز حتى.