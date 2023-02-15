مبابي يقطع وعدا لجماهير سان جيرمان عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ

وجه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة لجماهير ناديه عقب السقوط على ملعبهم أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

تلقى باريس سان جيرمان خسارة على ملعب ووسط أنصاره من بايرن ميونيخ بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

لم يشارك مبابي أساسيًا ضد بايرن ميونيخ لكنه دخل بديلًا في الشوط الثاني، بعد عودته من الإصابة، وسجل هدفين لكن حكم المباراة ألغاهما بداعي التسلل.

وقال مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" لا يزال يتعين علينا القيام بكل شئ".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، 8 مارس، ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لضمان التأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال.