البيت الأبيض: بايدن ومودي يبحثان اتفاقية شركة طيران الهندية التاريخية لشراء أكثر من 200 طائرة

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مكالمة هاتفية اتفاقية شركة طيران الهندية "التاريخية" لشراء أكثر من 200 طائرة أمريكية الصنع من شركة بوينج.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء بأن بايدن أشار إلى أن عملية البيع هذه من شأنها أن تدعم أكثر من مليون وظيفة أمريكية في 44 ولاية هندية، ويساعد شركة الطيران الهندية "إير إنديا" على تلبية الطلبات المتزايدة على النقل الجوي في الهند.

كما ناقش بايدن ومودي أهمية الشراكة التكنولوجية الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة وسلطا الضوء على الإطلاق الافتتاحي الأخير لمبادرة التكنولوجيا الحرجة والناشئة التي استضافتها واشنطن قبل أسبوعين.

وأثناء المكالمة، أكد الزعيمان مجددًا قوة العلاقة الثنائية والتزاما بمواصلة العمل معًا وفي مجموعات مثل الرباعية لدفع النمو الاقتصادي للبلدين وتوسيع نطاق التعاون بشأن أولوياتهما المشتركة.