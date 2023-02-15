أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن "سماع دوي انفجار ضخم في مدينة كرمان وسط البلاد".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رحمن جلالي، النائب السياسي والأمني​والاجتماعي لحاكم كرمان: "سُمع صوت قوي قرابة الساعة 12 ظهرا -بالتوقيت المحلي- في معظم أنحاء كرمان، وسكان المدينة أبلغوا عن اهتزاز المباني بعد دوي الانفجار".

وأضافت أن المركز الوطني لرصد الزلازل لم يسجل وقوع أي زلزال في المدينة، مؤكدًا أن سبب الصوت القوي ما زال مجهولا حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع من زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، في 6 فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وآلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.