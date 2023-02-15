 أوكرانيا تناشد الأمم المتحدة وتركيا منع روسيا من عرقلة اتفاق الحبوب - بوابة الشروق
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أوكرانيا تناشد الأمم المتحدة وتركيا منع روسيا من عرقلة اتفاق الحبوب

وكالات:
نشر في: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 4:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 فبراير 2023 - 4:51 م

ناشدت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وتركيا الضغط على روسيا للتوقف فوراً عن عرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية التي يستفيد منها الملايين وعن استخدام الطعام كسلاح.

واتهم كل من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف، روسيا بتعمد إبطاء عمليات التفتيش والتذرع بأسباب لا أساس لها لوقف العمليات، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأوضح المسؤولان أن "مثل هذه السياسة الروسية المدمرة أدت إلى انخفاض مطرد في حجم حركة الشحن ضمن مبادرة الحبوب"، وأشارا إلى أن العالم لم يتلق حتى 10 ملايين طن من الشحنات الغذائية الأوكرانية في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالا إن روسيا زادت في الوقت نفسه حركة المرور غير الخاضعة لضوابط عبر موانئها المطلة على بحر آزوف والبحر الأسود.

وأضافا: "لا يتم تفتيش هذه السفن في البوسفور. كل ذلك يجعل من الممكن لروسيا استخدام سفنها التجارية لاستلام معدات عسكرية من أجل مواصلة الحرب ضد أوكرانيا".

وقالت روسيا هذا الأسبوع إنه سيكون من "غير المناسب" تمديد اتفاق الحبوب ما لم يتم رفع العقوبات التي تؤثر على صادراتها الزراعية وحل قضايا أخرى.


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