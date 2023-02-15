محكمة أوروبية: العقوبات المفروضة إثر إجبار طائرة على الهبوط في بيلاروس «قانونية»

قضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الأربعاء، بقانونية العقوبات التي فرضت على الشركة الحكومية المسؤولة عن المجال الجوي في بيلاروس على خلفية إجبار طائرة على الهبوط في مايو 2021.. ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام محكمة العدل الأوروبية.

وفي مايو 2021، أجبرت مقاتلات تابعة لسلاح الجو في بيلاروس طائرة الرحلة "اف ار 4978" التابعة لشركة الطيران ريان اير، وعلى متنها أكثر من 100 راكب، على الهبوط في مينسك، بينما كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس.

وكان ضمن الركاب المدون البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش، الذي طالما انتقد الحكومة، كما أنه أحد مؤسسي قناة نيكستا المعارضة على تطبيق تليجرام، وكان برفقته صديقته صوفيا سابيجا. واعتقل الاثنان عقب الهبوط.

وأعقب ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مينسك، شملت حظر الدخول وتجميد أصول.

وطعنت شركة "بيلارونافيجاتسيا"، المملوكة للدولة والمسؤولة عن المجال الجوي البيلاروسي، على العقوبات ولكن ذلك لم يفلح.

وقال القضاة إن من غير المعقول أن بيلارونافيجاتسيا لم تكن على علم أن هذا الفعل سوف يساهم "في قمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في بيلاروس".

وقضت المحكمة بأن العقوبات كانت غير متناسبة، حيث صدرت نظرا لتجاهل حقوق الإنسان وسيادة القانون في بيلاروس.